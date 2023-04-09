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Вартазарян Апетнак Варданович
Вартазарян Апетнак Варданович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1969
Пол
Мужской
Отец
Вартазарян Вардан Аванесович
Мать
Вартазарян Анаит
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1969
Отец:
Вартазарян Вардан Аванесович
Мать:
Вартазарян Анаит
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