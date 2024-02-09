Фома Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Фомич
Мать ребёнка: Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Синклитикия Фоминична
Мать ребёнка: Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Марк Фомич
Мать ребёнка: Феодосия Ильинична
Смерть
Неизвестно