Фома Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома Афанасьевич

Фома Афанасьевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Фомич

Мать ребёнка: Феодосия Ильинична

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Синклитикия Фоминична

Мать ребёнка: Феодосия Ильинична

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Марк Фомич

Мать ребёнка: Феодосия Ильинична

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.