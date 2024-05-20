Домникия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1919
Сын: Величко Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Величко Игнат Акимович
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Кипа Тимофей Васильевич Кипина Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно