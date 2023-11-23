Семен Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Дементий Иоакимов
Мать: Евдокия Пантелеева
Семен Дементьевич (1703 — 1784) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Дементия Иоакимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Марфа Яковлевна (1702-?). Дети: Василий, свящ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Смерть
1784