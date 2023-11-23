Семен Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Дементьев

Семен Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Дементий Иоакимов

Мать: Евдокия Пантелеева

Семен Дементьевич (1703 — 1784) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Дементия Иоакимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Марфа Яковлевна (1702-?). Дети: Василий, свящ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Василий Семенович (1734 — 1800) Родился в семье священника села Арефина Рыбинского уезда1 Семена Дементьевича. Служил священником в том же селе. В 1792 году уволен за штат. Жена его Ксения Иоанновна (... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Смерть
1784

Мы используем куки для улучшения работы сайта.