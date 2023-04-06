Алюхина Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алюхин Александр Семенович
Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алюхин Константин Семенович
Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно