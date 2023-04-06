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Алюхина Любовь Александровна

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Место рождения

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Алюхин Александр Семенович

Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Алюхин Константин Семенович

Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алюхин Николай Семенович

Отец ребёнка: Алюхин Семен Петрович

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алюхин Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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