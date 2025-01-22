Прасковья Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Евдоким ТихоновичОколо 1795 г.р.
Дети
Антон ЕвдокимовичОколо 1815 г.р.
Устинья ЕвдокимовнаОколо 1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Устинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Федосья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Карп Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мавра Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Захар Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Тихонович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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