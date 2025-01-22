Прасковья
женский, родилась Около 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Евдоким ТихоновичОколо 1795 г.р.
Дети
Антон ЕвдокимовичОколо 1815 г.р.
Устинья ЕвдокимовнаОколо 1819 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Устинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Федосья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Карп Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мавра Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Захар Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Тихонович
Смерть
Неизвестно