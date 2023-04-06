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Сидоренко Афанасий Маркович

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Место рождения

Ярмаки, Полтавська область

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Сидоренко Марко

Мать: Сидоренко Анастасия

Ярмаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Сидоренко Галина Прокофьевна

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1946

Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна

Мать ребёнка: Сидоренко Галина Прокофьевна

Смерть
1972
Полтава, Полтавська область
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