Сидоренко Афанасий Маркович
Место рождения
Дата рождения01.07.1909
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Отец: Сидоренко Марко
Мать: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Сидоренко Галина Прокофьевна
Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1946
Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна
Мать ребёнка: Сидоренко Галина Прокофьевна
Смерть
1972
Полтава, Полтавська область