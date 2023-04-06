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Шалькевич Виктор Станиславович
Шалькевич Виктор Станиславович
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
27.07.1940
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Минск
, Минск
Смерть
Неизвестно
Минск
, Минск
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