Шалькевич Виктор Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалькевич Виктор Станиславович

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

27.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
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