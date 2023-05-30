Панькова Никитишна Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанькова Никитишна Неизвестно

Панькова Никитишна Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньков Артём Мартинович

Отец ребёнка: Паньков Мартин Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькова Маруся Мартиновна

Отец ребёнка: Паньков Мартин Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньков Федор Мартинович

Отец ребёнка: Паньков Мартин Неизвестно

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.