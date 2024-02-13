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Зимненков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Зимненков Василий Яковлевич

Мать: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова (Зимненкова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Зимненкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна

Смерть
2005

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