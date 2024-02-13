Зимненков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2005
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова (Зимненкова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Зимненкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зимненкова (Клименко) Анна Митрофановна
Смерть
2005