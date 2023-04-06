Ефимов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1976
Дочь: Тришкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Даниловна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно