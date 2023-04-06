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Ефимов Александр Иванович

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1976

Дочь: Тришкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Даниловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Татьяна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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