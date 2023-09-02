Парфенова (Бобкова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Бобкова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1898

Дата смерти

05.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: Парфенова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1925

Сын: Парфенов Иван Иванович

Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1933

Дочь: Парфенова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Иван Иванович

Смерть
05.08.1964
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