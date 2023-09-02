Парфенова (Бобкова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1898
Дата смерти05.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1924
Дочь: Парфенова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1925
Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1933
Дочь: Парфенова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Парфенов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1964