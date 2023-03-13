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(Соломахина) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1893

Отец: Соломахин Георгий Андреевич

Мать: Соломахина Акилина Матвеевна

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