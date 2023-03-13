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(Соломахина) Мария Георгиевна
(Соломахина) Мария Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1893
Пол
Женский
Отец
Соломахин Георгий Андреевич
1866 г.р.
Мать
Соломахина (Пешкова) Акилина Матвеевна
После 1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1893
Отец:
Соломахин Георгий Андреевич
Мать:
Соломахина Акилина Матвеевна
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