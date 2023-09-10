Михайлов Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2011
Дочь: Михайлова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.2013
Дочь: Михайлова Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности