Михайлов Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Дмитрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.2011

Дочь: Михайлова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.2013

Дочь: Михайлова Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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