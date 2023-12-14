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Львов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Семенова (Львова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Львова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Смерть
?.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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