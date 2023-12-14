Львов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Семенова (Львова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Львова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Смерть
?.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург