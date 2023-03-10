Винчагов Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1872
Мать ребёнка: Винчагов Мария Елисеевна
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1872, ф.32, оп.32, д.34
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винчагов Мария Елисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанский сын
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно