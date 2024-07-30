Приказченкова (Дяденкова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приказченкова (Дяденкова) Нина Ивановна

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Место рождения

деревня Прудня Бельского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

15.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955

Отец: Дяденков Иван Борисович

Мать: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна

Бракосочетание
07.01.1978

Муж: Приказченков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1978

Сын: Приказченков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Приказченков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1987

Дочь: Тарасенко (Приказченкова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Приказченков Владимир Иванович

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