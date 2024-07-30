Приказченкова (Дяденкова) Нина Ивановна
Место рождениядеревня Прудня Бельского уезда Смоленской губернии
Дата рождения15.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955
Бракосочетание
07.01.1978
Рождение ребёнка
05.07.1978
Сын: Приказченков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Приказченков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1987
Дочь: Тарасенко (Приказченкова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Приказченков Владимир Иванович