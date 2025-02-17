Рудина (Борисова) Юлия Аристарховна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРудина (Борисова) Юлия Аристарховна

Рудина (Борисова) Юлия Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Борисов Аристарх

Мать: Борисова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.