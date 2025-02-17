Рудина (Борисова) Юлия Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Борисов Аристарх
Мать: Борисова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1935
Смерть
Неизвестно