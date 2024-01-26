Лифантьев (Нифантьев) Никита Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифантьев (Нифантьев) Никита Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1745
Староивановщина, Красноярский округ, Сибирский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Смерть
Неизвестно

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