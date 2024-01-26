Лифантьев (Нифантьев) Никита Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1745
Староивановщина, Красноярский округ, Сибирский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Смерть
Неизвестно