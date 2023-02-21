Клименко Трофим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1885 ст.
Жена: Клименко Марина Ефимовна
Гайворон, Чернігівська область
Место венчания: Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговойской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1110
Смерть
Неизвестно