Клименко Трофим Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Трофим Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1885 ст.

Жена: Клименко Марина Ефимовна

Гайворон, Чернігівська область
Место венчания: Покровская церковь с. Гайворон Конотопского уезда Черниговойской губернии; источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1110
Смерть
Неизвестно
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