Дергачева (Бондаренко) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачева (Бондаренко) Мария Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1909

Дата смерти

08.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909

Отец: Бондаренко Мирон Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1927

Муж: Дергачев Никита Романович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дергачев Василий Никитович

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1934

Сын: Дергачев Иван Никитович

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Дергачев Петр Никитович

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шаш Лидия Никитовна

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Бессараб Антонина Никитовна

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Балоба Юлия Никитовна

Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.03.1986
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
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