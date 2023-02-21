Дергачева (Бондаренко) Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1909
Дата смерти08.03.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909
Отец: Бондаренко Мирон Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дергачев Василий Никитович
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Рождение ребёнка
07.06.1934
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шаш Лидия Никитовна
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Бессараб Антонина Никитовна
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Балоба Юлия Никитовна
Отец ребёнка: Дергачев Никита Романович
Смерть
08.03.1986