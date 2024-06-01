Киселёв Никанор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко ? Никифоровна
Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Василий Никифорович
Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна
Смерть
1931