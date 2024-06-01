Киселёв Никанор Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Никанор Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко ? Никифоровна

Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Василий Никифорович

Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Ганелия Татьяна Фёдоровна

Смерть
1931

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