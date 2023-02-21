Антонова Васса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Камаева Елизавета Феоктистовна
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
1902
Сын: Антонов Игнатий Феоктистович
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
1904
Сын: Антонов Николай Феоктистович
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
1908
Сын: Антонов Виталий Феоктистович
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антонов Леонид Феоктистович
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Петр Феоктистович
Отец ребёнка: Антонов Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Феоктист
Смерть
1937