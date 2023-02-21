Антонова Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Васса Никифоровна

Антонова Васса Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Камаева Елизавета Феоктистовна

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Рождение ребёнка
1902

Сын: Антонов Игнатий Феоктистович

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Рождение ребёнка
1904

Сын: Антонов Николай Феоктистович

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Рождение ребёнка
1908

Сын: Антонов Виталий Феоктистович

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Рождение ребёнка
1912

Сын: Антонов Леонид Феоктистович

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Петр Феоктистович

Отец ребёнка: Антонов Феоктист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Феоктист

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close