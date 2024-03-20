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Дембицкий Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

18.07.1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1806 ст.

Жена: Дембицкая Мария Павлова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
24 сентября 1806 г. в Санкт-Петербурге поженились Академии художеств штаб-лекарь Василий Дембицкий и умершего профессора Михаила Козловского женою, вдовою Мариею Павловой. Жених1-м, а невеста 2-м брак... Показать все
Смерть
18.07.1840 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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