Дембицкий Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти18.07.1840 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.09.1806 ст.
Жена: Дембицкая Мария Павлова
24 сентября 1806 г. в Санкт-Петербурге поженились Академии художеств штаб-лекарь Василий Дембицкий и умершего профессора Михаила Козловского женою, вдовою Мариею Павловой. Жених1-м, а невеста 2-м брак... Показать все
Смерть
18.07.1840 ст.