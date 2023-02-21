Ефимова Мария Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1980
Рождение ребёнка
15.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харисов Ринат Равильевич
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.2007
Отец ребёнка: Харисов Ринат Равильевич