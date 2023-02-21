Ефимова Мария Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Мария Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1980

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1980

Отец: Ефимов Валерий Иванович

Мать: Ядрышникова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харисов Ринат Равильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.2007

Сын: Харисов Самат Ринатович

Отец ребёнка: Харисов Ринат Равильевич

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