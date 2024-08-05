Анна Петровна
Место рожденияс. Мстишино, Вологодский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1884
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: (Трофимова) Апполинария Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1887
Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1887
Дочь: (Трофимова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Трофимов Александр Петрович
Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно