Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

с. Мстишино, Вологодский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Трофимов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: (Трофимова) Апполинария Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Трофимов Петр Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1887

Дочь: (Трофимова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Трофимов Павел Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Трофимов Александр Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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