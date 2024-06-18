Бондарь ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1958
Дочь: Яхнович (Бондарь) Мария
Мать ребёнка: Бондарь (Ковалькова) Октябрина Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1965
Дочь: Бондарь Людмила
Мать ребёнка: Бондарь (Ковалькова) Октябрина Петровна