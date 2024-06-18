Бондарь ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь (Ковалькова) Октябрина Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1958

Дочь: Яхнович (Бондарь) Мария

Мать ребёнка: Бондарь (Ковалькова) Октябрина Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1965

Дочь: Бондарь Людмила

Мать ребёнка: Бондарь (Ковалькова) Октябрина Петровна

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