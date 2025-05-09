Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Седельницкая (Хайкина) Фрада Абрамовна28.04.1907 г.р.
Haikin Matvey Abramovich1909 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Александр Абрамович
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Рождение ребёнка
28.04.1907
Дочь: Седельницкая (Хайкина) Фрада Абрамовна
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Россия
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Ишим Омской области
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Непомнящая (Хайкина) Агнесса Абрамовна
Отец ребёнка: Хайкин Абрам
Смерть
Неизвестно