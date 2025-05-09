Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мария

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Седельницкая (Хайкина) Фрада Абрамовна28.04.1907 г.р.
Haikin Matvey Abramovich1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Наум Абрамович

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Александр Абрамович

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Исай Абрамович

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Рождение ребёнка
28.04.1907

Дочь: Седельницкая (Хайкина) Фрада Абрамовна

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Россия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Haikin Matvey Abramovich

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Ишим Омской области

Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Непомнящая (Хайкина) Агнесса Абрамовна

Отец ребёнка: Хайкин Абрам

Смерть
Неизвестно

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