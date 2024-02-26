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Егор Самуйлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

20.02.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Самуйла Афанасьев (Ич)

Мать: Елизавета Павлова (Вна)

Бракосочетание
09.01.1821 ст.

Жена: Ульяна Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Леонова Анна Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832

Сын: Спиридон Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Иринья Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
20.02.1869 ст.
Причина смерти: чахотка
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