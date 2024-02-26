Егор Самуйлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти20.02.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Самуйла Афанасьев (Ич)
Мать: Елизавета Павлова (Вна)
Бракосочетание
09.01.1821 ст.
Жена: Ульяна Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Леонова Анна Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832
Сын: Спиридон Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Иринья Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Клементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
20.02.1869 ст.
Причина смерти: чахотка