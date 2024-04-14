Степанова (Кудачкова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Иван
Рождение ребёнка
28.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Иван
Овсяниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно