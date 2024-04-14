Степанова (Кудачкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Кудачкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Между 1851 и 1854 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудачков Григорий Петрович

Мать: Кудачкова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван

Рождение ребёнка
28.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Овсяниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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