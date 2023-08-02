Мохов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти18.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Мохов Яков
красноармеец,12 сп,53 сд, род, Разанская обл.,Михайловский р-н, д.Прудки, погиб: Юхновский район, д.Малые Устья
Рождение ребёнка
18.12.1927
Дочь: Назарова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1935
Дочь: Чибисова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Анна Петровна
Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна
Смерть
18.04.1942