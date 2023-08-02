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Мохов Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

18.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мохов Яков

Мать: не указана

красноармеец,12 сп,53 сд, род, Разанская обл.,Михайловский р-н, д.Прудки, погиб: Юхновский район, д.Малые Устья
Рождение ребёнка
18.12.1927

Дочь: Назарова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мохов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1935

Дочь: Чибисова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохов Александр Петрович

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Анна Петровна

Мать ребёнка: Мохова Наталья Ивановна

Смерть
18.04.1942
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