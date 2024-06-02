Грузнова Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Балабаев Евгений Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грузнова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Грузнов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузнов Юрий Александрович