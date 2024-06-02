Грузнова Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнова Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Балабаев Евгений Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грузнова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Грузнов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузнов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузнов Юрий Александрович

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