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Мазихин Николай Васильевич
Мазихин Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1969
Пол
Мужской
Отец
Мазихин Василий Николаевич
Мать
Зверева (Новожилова) Галина Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1969
Отец:
Мазихин Василий Николаевич
Мать:
Зверева Галина Ивановна
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