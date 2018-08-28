Тюдешев Айдас Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюдешев Айдас Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2018

Отец: Тюдешев Андрей Михайлович

Мать: Тюдешева Карина Михайловна

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