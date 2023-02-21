Долина (Долина) Ирина Николаевна
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения08.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1905
Отец: Долин Николай Евстафьевич
Мать: не указана
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно