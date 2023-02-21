Долина (Долина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Долина) Ирина Николаевна

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

08.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1905

Отец: Долин Николай Евстафьевич

Мать: не указана

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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