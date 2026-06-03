Ксения Евстигнеевна
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Климент Савельевич1819 г.р.
Дети
Пётр Климентьевич1839 г.р.
Иван Климентьевич1848 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Климентович
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пётр Климентьевич
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Климентьевич
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Илья Климентьевич
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Андрей Климентович
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна Климентовна
Отец ребёнка: Климент Савельевич
Смерть
Неизвестно