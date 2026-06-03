Ксения Евстигнеевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Ксения Евстигнеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Климент Савельевич1819 г.р.
Дети
Пётр Климентьевич1839 г.р.
Иван Климентьевич1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климент Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Климентович

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пётр Климентьевич

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Владимир Климентьевич

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Климентьевич

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Илья Климентьевич

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1862

Сын: Андрей Климентович

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Татьяна Климентовна

Отец ребёнка: Климент Савельевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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