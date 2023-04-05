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Федяков Яким Киприанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Федяков Марк Якимов

Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Федякова Мария Якимова

Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27-28 марта 1914г Мария Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дочь их девица Ан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анна Якимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Иван Якимов

Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Анна Парфенова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
деревня Большой Подъельник
Смерть
Неизвестно
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