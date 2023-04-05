Федяков Яким Киприанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Федяков Марк Якимов
Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Федякова Мария Якимова
Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова
ГАСО ф6 о17 27-28 марта 1914г Мария Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Иаким Киприанов Федяков и законная его жена Анна Парфенова, оба православные Восприемники: дочь их девица Ан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анна Якимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федяков Иван Якимов
Мать ребёнка: Федякова Анна Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федякова Анна Парфенова
деревня Большой Подъельник
Смерть
Неизвестно