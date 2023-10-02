Щербакова Анисия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Анисия Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1895

Сын: Щербаков Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Щербакова-Дудина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1900

Дочь: Щербакова Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Щербакова Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1903

Сын: Щербаков Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1906

Дочь: Щербакова Афанасия Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Щербаков Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1908

Дочь: Щербакова Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: Щербакова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Щербакова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1916

Дочь: Щербакова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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