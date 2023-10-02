Щербакова Анисия Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Щербаков Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова-Дудина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Афанасия Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Сын: Щербаков Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич
Дочь: Щербакова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Васильевич