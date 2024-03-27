Лихоманова (Тарзиманова) Нина Гаммаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.195
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.195
Отец: Тарзиманов Гаммар
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно