Лихоманова (Тарзиманова) Нина Гаммаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихоманова (Тарзиманова) Нина Гаммаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.195

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.195

Отец: Тарзиманов Гаммар

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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