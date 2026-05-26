Уросов ?
мужской, родился Неизвестно
Дети
Уросов Яков ФедоровОколо 1731 г.р.
Уросов Максим?Неизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уросов Федот Крест. Д. Коморовой, Ильинской Волости
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уросов Максим?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Уросов Яков Федоров
Мать ребёнка: не указана