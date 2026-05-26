Уросов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Уросов ?

Автор
ИС
Сорокина И.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Уросов Яков ФедоровОколо 1731 г.р.
Уросов Максим?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уросов Федот Крест. Д. Коморовой, Ильинской Волости

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уросов Максим?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Уросов Яков Федоров

Мать ребёнка: не указана

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