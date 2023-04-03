Шавлюга (Антонов) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.?.1982
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно