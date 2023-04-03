Шавлюга (Антонов) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлюга (Антонов) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.?.1982

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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