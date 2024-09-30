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Голикова Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1939

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Голиков Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Голикова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Голикова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Голиков Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1927

Сын: Голиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1939

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