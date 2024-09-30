Голикова Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Голиков Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Голикова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Голикова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1927
Сын: Голиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Голиков Алексей Михайлович
Смерть
После 1939