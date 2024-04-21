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Романова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873

Отец: Кислинский Степан Петрович

Мать: Кислинская Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Романов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1908

Сын: Романов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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