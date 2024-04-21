Романова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Романов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1908
Отец ребёнка: Романов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно