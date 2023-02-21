Адодин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адодин Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Адодин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Степанишина Светлана Егоровна

Мать ребёнка: Гулина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Адодин Станислав Егорович

Мать ребёнка: Гулина Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Людмила Васильевна

Смерть
1991
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