Адодин Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Адодин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Степанишина Светлана Егоровна
Мать ребёнка: Гулина Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Адодин Станислав Егорович
Мать ребёнка: Гулина Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991