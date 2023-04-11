(Чернова) Евдокия Андреевна
Место рожденияд. Мусино Вологодскаго уезда Кубенской волости
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Чернов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Геннадий
Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович
Бракосочетание
20.10.1917
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410917#870 № 18 20 октября Матрос службы связи Белаго моря из мещан города Барнаула Томской губернии Павел Трофимов ЛИПОВЦЕВ православнаго вероисповедания пе... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1920
Сын: Липовцев Константин
Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович
Рождение ребёнка
26.03.1926
Сын: Липовцев Вениамин
Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович
Смерть
Неизвестно