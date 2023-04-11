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(Чернова) Евдокия Андреевна

Место рождения

д. Мусино Вологодскаго уезда Кубенской волости

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Чернов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Геннадий

Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович

Бракосочетание
20.10.1917

Муж: Липовцев Павел Трофимович

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410917#870 № 18 20 октября Матрос службы связи Белаго моря из мещан города Барнаула Томской губернии Павел Трофимов ЛИПОВЦЕВ православнаго вероисповедания пе... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1920

Сын: Липовцев Константин

Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович

Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Липовцев Вениамин

Отец ребёнка: Липовцев Павел Трофимович

Смерть
Неизвестно

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