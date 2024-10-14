Калинин Дмитрий Иванович
мужской, родился Около 1777
умер 1834
ОтецКалинин Иван Петрович1759 г.р.
МатьКалинина Лукерья МихайловнаОколо 1758 г.р.
Супруги
Калинина Татьяна Дмитриевна1781 г.р.
Дети
(Калинина) Анна Дмитриевна1804 г.р.
Калинин Ефим Дмитриевич1806 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Калинин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Калинина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Калинина) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Калинина) Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Калинина Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна
Смерть
1834