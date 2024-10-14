Калинин Дмитрий Иванович Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Дмитрий Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1777

умер 1834

Отец
Калинин Иван Петрович1759 г.р.
Мать
Калинина Лукерья МихайловнаОколо 1758 г.р.
Супруги
Калинина Татьяна Дмитриевна1781 г.р.
Дети
(Калинина) Анна Дмитриевна1804 г.р.
Калинин Ефим Дмитриевич1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Калинин Иван Петрович

Мать: Калинина Лукерья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Калинина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Калинин Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Калинина) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Калинина) Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Калинина Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Дмитриевна

Смерть
1834

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