Салтыков Василий (Васка) Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Василий (Васка) Спиридонов

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Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Салтыков Андрей (Ондрюшка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Салтыков Ларион (Ларка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Салтыков Антон (Онтонко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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