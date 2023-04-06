Салтыков Василий (Васка) Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Салтыков Андрей (Ондрюшка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Салтыков Ларион (Ларка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Салтыков Антон (Онтонко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646