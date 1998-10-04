Якименко Антон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1998
Дата смерти10.03.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1998
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
10.03.2022
Похороны
24.03.2022
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область