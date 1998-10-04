Якименко Антон Сергеевич 04.10.1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якименко Антон Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1998

Дата смерти

10.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1998

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
10.03.2022
Похороны
24.03.2022
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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