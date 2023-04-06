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Гаврилов Александр Николаевич

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
?.02.1979

Жена: Гаврилова Ксения Павловна

Рождение ребёнка
07.05.1980

Сын: Гаврилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1981

Дочь: Петрова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагдеева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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