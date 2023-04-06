Гаврилов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1979
Рождение ребёнка
07.05.1980
Сын: Гаврилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1981
Дочь: Петрова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагдеева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Ксения Павловна