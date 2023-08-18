Ионова Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Ионович
Рождение ребёнка
05.05.1925
Дочь: Васильева (Ионова) Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Ионович
Смерть
Неизвестно