Ионова Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова Анна Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Ионович

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Васильева (Ионова) Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Ионов Дмитрий Ионович

Смерть
Неизвестно

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